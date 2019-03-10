В районе Карелии произошел пожар

В Суоярвском районе 9 марта горело неэксплуатируемое строение, сообщили в МЧС Карелии.

В 6.07 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Найстеньярви. В 6.20 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 20 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.