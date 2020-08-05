В районе Карелии сельскохозяйственные земли отданы под коттеджи

Жители нескольких частных домов в деревне Пелдожи в Пряжинском районе оказались отрезанными от мира: дорога, которой они пользуются все время, пока существует деревня, стала частью чужого земельного участка.

Как выяснили журналисты "МК в Карелии", стараниями чиновников в деревне Пелдожи, что под что под Святозером, в частные руки "уплыла" не только общая дорога, но и огромное поле – более 120 тысяч квадратных метров. Часть земли, поделенной на участки, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Еще 8 лет назад руководство поселка Святозеро в Пряжинском районе утвердило Генплан своего поселения. Согласно принятым Правилам землепользования и застройки на бывшем совхозном поле разрешили возводить коттеджи. На бумаге все выглядит законно, но, контролирующие ведомства не в курсе происходящего.

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