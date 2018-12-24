В районе Карелии сгорел жилой дом

Пожар произошел ночью в деревне Еройла, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 24 декабря в 3.25 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. В 3.50 пожар ликвидирован.

В результате дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.