В районе Карелии сгорела частная баня

Пожар произошел поздним вечером в дачном кооперативе "Наука" в местечке Шапшезеро, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.21 пожарно-спасательные подразделения Прионежского привлекались для ликвидации пожара в частной бане в м. Шапшезеро, СНТ "Наука". В 23.54 пожар ликвидировали.

Баня сгорела на площади 16 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.