В районе Карелии сгорела частная баня

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Пожар произошел поздним вечером в дачном кооперативе "Наука" в местечке Шапшезеро, сообщили в МЧС Карелии.
В 23.21 пожарно-спасательные подразделения Прионежского привлекались для ликвидации пожара в частной бане в м. Шапшезеро, СНТ "Наука". В 23.54 пожар ликвидировали.
Баня сгорела на площади 16 кв м.
Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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