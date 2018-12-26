В районе Карелии сменился глава администрации

Руководителем Пряжинской администрации назначили бывшего мэра Суоярви.

Информация о новом назначении появилась в официальном паблике администрации Пряжинского района.

25 декабря состоялся конкурс на замещение должности главы администрации. Конкурсная комиссия рассмотрела документы 6 претендентов и выбрала кандидатуру Романа Петрова.

На протяжении 10 лет он занимал разные должности в администрации местного самоуправления сначала города Суоярви, а затем и Суоярвского района.

"Он объединил вокруг себя молодую команду единомышленников, которая в тесном сотрудничестве с жителями Суоярви активно участвовала в программе поддержки местных инициатив, создании ТОСов, формировании комфортной городской среды", – сообщается в паблике.