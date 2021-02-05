В районе Карелии собака целый день прождала на остановке своего хозяина и чуть не замерзла от холода (ФОТО)

Неравнодушные люди на остановке в поселке Матросы спасли "Хатико" и теперь пытаются найти его хозяев.

Как сообщает на своей странице в соцсети петрозаводчанка, в минувшую пятницу, 5 февраля, в поселке Матросы (трасса Петрозаводск-Санкт-петербург) был найден пёс, по виду порода "Джек Рассел", мальчик 3-4 года, здоров и упитан, кожаный ошейник, знает команды.

"Собака просидела на остановке целый день с утра и до вечера, могла просто замерзнуть и умереть. Теперь «Хатико у нас, и мы ищем его хозяина - возможно, что то случилось, и они просто потеряли друг друга".

Если вы можете чем-то помочь, то пишите на страницу Марии.