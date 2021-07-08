Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку

В Кеми женщина откачала ребенка, который утонул.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Кеми и рассказала историю спасения ребенка.

В паблике «Подслушано/ Кемь» 5 июля появилась запись: «Уважаемые жители города Кемь, прошу откликнуться тех, кто сегодня ребенка (девочку) вытащил из воды на улице Малышева».



В комментариях на сообщение ответили, указав имя спасительницы ребенка, которой оказалась сотрудница налоговой службы, жительница Кеми Людмила Кондратьева.



страница Вконтакте Людмилы Кондратьевой

Вся история произошла в заливе реки Кемь, в том месте, где летом хозяйки обычно стирают ковры, а дети купаются поблизости, рассказала кемлянка, обратившаяся в редакцию.

— Так, Людмила Кондратьева вместе с мамой и 13- летним сыном постирала дорожку на берегу реки. В это время в воде плавали несколько малышей — они были на спасательных кругах, а девочка чуть постарше купалась без спасательного круга. Никого из взрослых рядом с ними не было. Начинался прилив, залив заполнялся водой. Ребятишек предупредили, чтобы они оставались у берега, таккак приливная вода холодная.

Людмила была занята стиркой, когда услышала встревоженный голос своей мамы: «Доченька, доченька, девочка ушла под воду!» В том месте, где кроха только что плавала, над поверхностью поднимались пузыри. Малышка утонула тихо и незаметно.

Ни секунды не медля, Людмила бросилась в воду. Доплыла до того места и с ужасом поняла, что девочка уже лежит на дне. Невероятных усилий стоило поднять ребёнка и дотащить до берега.

«Мама! Мама! Помоги мне её вытащить! — кричала Людмила Кондратьева. Вдвоём они вытащили девочку на берег. Губы малышки были фиолетового цвета, глаза закрыты, а лицо стало синеть. Она уходила!

Тогда Мама Людмилы повернула девочку набок и разжала ей зубы. Людмила начала делать массаж сердца. И случилось чудо — нога девочки слегка дёрнулась, начали подергиваться, а потом широко открылись глаза. Тогда Людмила принялась постукивать её по спине, и малышку стало рвать речной тиной. Девочка сделала первые слабые вдохи. Подъехавшая „скорая“ увезла ребенка в больницу».

Главный врач Кемской центральной районной больницы сказал, что действия женщины были чёткими и грамотными, что позволило спасти ребенка. После девочку перевели в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.

Спасенную девочку зовут Полина. Сегодня мама ребенка не устает благодарить спасительницу, а Людмила Кондратьева все еще с ужасом вспоминает те минуты, когда жизнь девочки была на волоске.

«Почти в каждом районе и городе Карелии нет хотя бы простейших детских пляжей. Бассейнов тоже нет. Но есть свои „Ямки“, „Бочки“, „Глинки“, „Порожки“ и другие „дикие“ места купания. И никакая сила не заставит ребятишек сидеть на берегу. Поэтому не отпускайте их одних на речку. Потому что нет гарантии, что в опасный момент рядом с ними окажется добрый ангел, который без раздумий бросится на помощь», — написали женщины в конце своего обращения в редакцию.