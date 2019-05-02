В районе Карелии в связи с праздниками отменили автобусы

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В Суоярви на "майские" праздники отменили рейсовые автобусы между населенными пунктами.
Об этом сообщается в паблике "Автостанция г.Суоярви".
"Внимание пассажиров. С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с праздничными днями отменяется рейс 521 "Поросозеро-Суоярви-Петрозаводск". С 6 по 8 мая и с 13 мая рейс 521 будет выполняться по расписанию. А также 9 мая в связи с праздничным днем отменяется рейс "Суоярви-Суоеки", - сообщил паблик автостанции 29 апреля.
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