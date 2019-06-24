В районе Карелии женщина уехала в кювет

Прионежском районе женщина пострадала в ДТП, которая сама и совершила, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 23 июня, в10.10 в Прионежском районе на 8 км автодороги "Ладва - Ветка – Нырки" 38-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем "ВАЗ", допустила съезд в кювет.

В результате ДТП женщина получила травмы и самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей была оказана медицинская помощь.