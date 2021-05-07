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В районном центре Карелии мужчина украл из магазина парфюм

Новости. Происшествия
09:17, 08 Мая 2021
фото: © pxhere.com
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За сутки в республике зарегистрировано несколько попыток хищений, сообщили в Управлении Росгвардии.

В минувший четверг в Надвоицах сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Металлургов. На место прибыла группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны, сообщили в карельском Управлении Росгвардии. По словам сотрудников торгового заведения, неизвестная гражданка похитила товар на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу.

В этот же день произошел аналогичный случай в Олонце – неизвестный гражданин вынес из магазина косметики парфюм стоимостью около 5,5 тысяч рублей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Информация о происшествиях передана в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина в Петрозаводске попытался украсть из магазина алкоголь и икру, чтобы отметить день рождения.

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