В районном центре Карелии мужчина украл из магазина парфюм

За сутки в республике зарегистрировано несколько попыток хищений, сообщили в Управлении Росгвардии.

В минувший четверг в Надвоицах сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Металлургов. На место прибыла группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны, сообщили в карельском Управлении Росгвардии. По словам сотрудников торгового заведения, неизвестная гражданка похитила товар на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу.



В этот же день произошел аналогичный случай в Олонце – неизвестный гражданин вынес из магазина косметики парфюм стоимостью около 5,5 тысяч рублей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.



Информация о происшествиях передана в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина в Петрозаводске попытался украсть из магазина алкоголь и икру, чтобы отметить день рождения.