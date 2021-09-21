В райцентре Карелии малышей в детсаду кормили продуктами сомнительного качества

В Лоухском районе пресечены нарушения организации питания в детских садах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района провела проверку исполнения дошкольными образовательными организациями законодательства при обороте пищевой продукции.

По результатам проверки обнаружилось, что поставщики не вносили записи о продукции в единую федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, что не позволяло охарактеризовать видовое происхождение и ветеринарно-санитарное состояние товара.

В то же время лицами, ответственными за поступающую на склад детских садов продукцию, не осуществлялся должный контроль за ее качеством.

Данные обстоятельства ставят под угрозу жизнь и здоровье детей.

В связи с выявлением нарушений по постановлениям прокурора района два руководителя детских садов, а также два поставщика привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время нарушения устранены.