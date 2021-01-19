Пьяный житель Карелии убил женщину ударом в голову

В Беломорске местный житель до смерти забил женщину, сообщили в Беломорском районном суде Карелии.

В Беломорске пьяный мужчина поругался с женщиной и нанес ей нескольколь ударов в голову. В результате чего пострадавшая скончалась.

За нанесение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Беломорский районный суд назначил подсудимому наказание в виде девяти лет колонии особого режима.

Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в преступлении.