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В райцентре Карелии полицейский в свой выходной задержал грабителя

Новости. Криминал
16:48, 28 Февраля 2022
фото: © pexels.com

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Сотрудник ППС, увидев пробегавшего мимо мужчину с двумя бутылками водки в руках, не раздумывая задержал его.

Как рассказали в МВД Карелии, в минувшее воскресенье, 27 февраля, в одном из магазинов Лахденпохьи произошло ограбление. Посетитель зашел в отдел спиртного, а затем выбежал из магазина, минуя кассу. Продавец не успел остановить его.

Недалеко от места событий в свой выходной проходил сотрудник ППС Владислав Рыбальченко. Он услышал крики с требованиями остановиться, а затем увидел пробегающего мимо мужчину с двумя бутылками водки в руках. Правоохранитель, не раздумывая, задержал его.

Любителем спиртного оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Подозреваемый сознался в содеянном, водка была изъята. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.

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