В райцентре Карелии пожарные спасли от разрушения мост (ФОТО)

В Олонце ликвидирована угроза разрушения «больничного» моста.

Как сообщили в паблике пожарной охраны Олонецкого района, 29 апреля сотрудники Пожарной части № 35 в Олонце ликвидировали затор из деревьев. Опасный затор из деревьев собрался перед «больничным» мостом через реку Олонку, угрожая разрушением деревянных конструкций.

В результате опасность была ликвидирована, а путь для праздника «Гонки на Олонке» свободен.

Напомним, ранее из-за подъема уровня в Лососинке был перекрыт пешеходный мост в Петрозаводске — власти города не знают, когда он будет восстановлен.