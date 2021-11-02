В райцентре Карелии приставы продают за 10 миллионов рублей частный дом на берегу озера

Недвижимость реализуется за долги на публичных торгах, сообщили в УФССП Карелии.
На сайте службы судебных приставов Карелии появилась информация о принудительной реализации имущества должников, выставив его на публичные торги.
Так, в Пряже продается жилой дом с участком возле озера почти за десять с половиной миллионов рублей.
Также на торги выставлена квартира в Петрозаводске на улице Луначарского за 1 миллион 847 тысяч рублей
Подробнее об условиях торгов можно узнать на сайте УФССП по Республике Карелия.
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