В райцентре Карелии приставы продают за 10 миллионов рублей частный дом на берегу озера

Недвижимость реализуется за долги на публичных торгах, сообщили в УФССП Карелии.

На сайте службы судебных приставов Карелии появилась информация о принудительной реализации имущества должников, выставив его на публичные торги.

Так, в Пряже продается жилой дом с участком возле озера почти за десять с половиной миллионов рублей.

Также на торги выставлена квартира в Петрозаводске на улице Луначарского за 1 миллион 847 тысяч рублей

Подробнее об условиях торгов можно узнать на сайте УФССП по Республике Карелия.