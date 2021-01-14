Житель Карелии получил пять лет колонии за кражу бутылки водки

В Костомукше неоднократно судимый за кражи мужчина отправится в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из январских дней прошлого года 58-летний житель республики похитил в магазине бутылку водки стоимостью 331 рубль. При этом у виновного уже было четыре судимости за совершение аналогичных преступлений. И он даже успел побывать в местах лишения свободы.

Несмотря на небольшую стоимость похищенного имущества, преступнику суд назначил наказание - 5 лет 2 месяца колонии строгого режима. Судья учел факт рецидива, и срок сложился из совокупности приговоров. Оснований для назначения условного наказания суд не усмотрел.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционную инстанцию. Однако Верховный суд Карелии оставил приговор без изменения.