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Житель Карелии получил пять лет колонии за кражу бутылки водки

Новости. Общество
14:44, 15 Января 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
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В Костомукше неоднократно судимый за кражи мужчина отправится в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из январских дней прошлого года 58-летний житель республики похитил в магазине бутылку водки стоимостью 331 рубль. При этом у виновного уже было четыре судимости за совершение аналогичных преступлений. И он даже успел побывать в местах лишения свободы.

Несмотря на небольшую стоимость похищенного имущества, преступнику суд назначил наказание - 5 лет 2 месяца колонии строгого режима. Судья учел факт рецидива, и срок сложился из совокупности приговоров. Оснований для назначения условного наказания суд не усмотрел.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционную инстанцию. Однако Верховный суд Карелии оставил приговор без изменения.

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Комментарии

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Беня
2021-01-15 15:00:39
Если за 300 рэ дали 5 лет строгоча, то надо понимать колонии у нас резиновые. И более того: его надо будет теперь содержать 5 лет за казенный счет. Самое бы то нать лопату и направить его на сугробы - ибо их есть у нас, пусть бы трудотерапии подвергался.
Шото я не понимаю где тут смысл. Как-то это не по государственному :)
Врунов
2021-01-15 14:50:05
Эй, либерашки. А за миллиарды ? :)
Off
2021-01-15 15:07:20
Врунов,социопат пиши им: . Москва 1-й Басманный пер., 3, ЛДПР . Чо ты здесь до них докопался ? Крепко они тебя поимели ...до сих пор не успокоишься никак :)
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