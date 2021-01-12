В райцентре Карелии рецидивист украл 5 литров алкоголя

В Кондопоге мужчина решил похитить из магазина сразу пять литров алкоголя, сообщили в Росгвардии Карелии.

На пульт кондопожского отдела вневедомственной охраны 11 января поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина. На месте происшествия при попытке хищения товара бойцы Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя. Нарушитель оказался старым знакомым сотрудников правопорядка.

В криминальной биографии мужчины несколько хищений – преимущественно кражи, а также эпизоды, связанные с приобретением и хранением наркотиков.

В день задержания рецидивист решил сложить в сумку с прилавка бутылки с алкоголем общим объёмом около пяти литров. Однако незаметно пронести мимо кассы похищенное не удалось.

Вскоре после задержания мужчина был передан в полицию.