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В рамках подготовки к юбилею модернизирована система здравоохранения региона

Новости. Общество
16:57, 04 Июня 2020
фото: © управление пресс-службы главы Карелии
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Как результат − в республике выросла ожидаемая продолжительность жизни, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Этот факт отметил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Подводя итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, Александр Гуцан выделил развитие социальной сферы республики.

"Самое главное, на мой взгляд, за эти годы удалось создать условия, позволяющие заметно улучшить качество жизни в республике. И этому, безусловно, способствуют реализуемые по инициативе Главы государства национальные проекты", − сказал Гуцан.

По информации министерства здравоохранения Карелии, ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла и достигла 71,5 года. Снизилась младенческая и материнская смертность.

"Даже сложная текущая ситуация, связанная с распространением в нашей стране, как и во всем мире новой коронавирусной инфекции, позволила мобилизовать ресурсы и дополнительно модернизировать систему здравоохранения республики: был существенно увеличен специализированный коечный фонд, сотни врачей прошли переподготовку, в больницах было установлено современное медицинское оборудование, − подчеркнул полпред, добавив, что слаженная работа позволила иметь низкую летальность – регион на восьмом месте в стране (считая от наиболее низких показателей летальности в сторону их увеличения)".

В рамках подготовки к юбилею завершено строительство больницы в городе Сортавала, введен в эксплуатацию самый современный объект здравоохранения в Карелии – перинатальный центр в Петрозаводске. С 2016 по 2020 годы построено и приобретено 36 зданий фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах республики.

При поддержке правительства России обновилась материально-техническая база медицинских организаций: закуплено три компьютерных томографа и ангиограф, 142 автомобиля скорой медицинской помощи различных классов, подключены к точкам доступа с высокоскоростными каналами связи 117 социально значимых объектов.

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