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Новости. Общество
10:36, 10 Августа 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

В рамках Всероссийской переписи населения регистраторы осмотрят все дома в Карелии

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В августе в рамках переписи населения пройдет подготовительный этап, в ходе которого регистраторы путем обхода уточнят списков адресов домов каждого населенного пункта Карелии, сообщили в Карелиястат.

В октябре 2020 года в Карелии, как и по всей стране, пройдет Всероссийская перепись населения. Важнейшее государственное мероприятие позволит получить точные сведения не только о численности граждан в Карелии и Российской Федерации, но и другие статистические данные, которые помогут создать коллективный портрет России.

Карелиястат начал подготовку к переписи населения в Карелии еще в начале 2019 года. В августе-сентябре текущего года пройдет еще один ответственный подготовительный этап: уточнение списков адресов домов путем обхода регистраторами каждого населенного пункта республики. Всего к этой работе привлечено 170 регистраторов. В течение 30 календарных дней, отведенных на проведение регистраторского обхода, предстоит проверить все адреса по всей республике.

Во время обхода местности регистраторы уточнят статус дома (жилой, нежилой, учреждение медицинского или социального назначения), определят особенности по каждому дому (число строений, число помещений (квартир), наличие кодового замка или домофона и некоторые другие характеристики). В частных домах уточнят число проживающих.

Кроме того, во время этой работы регистраторы смогут выявить, на всех ли зданиях есть соответствующие указатели с названием улицы и нумерации дома и подъездов. В дальнейшем эти сведения помогут избавиться от безымянных улиц и домов в нашей республике, что значительно облегчит деятельность других служб, сопряженную с посещением квартир и частных домов.

Этот этап подготовки к переписи является одним из важнейших. Ведь от того насколько точно будет определено количество домов в населенном пункте, настолько полной и достоверной станет информация во время проведения самой переписи.

Узнать регистратора можно по наличию удостоверения, которое действительно при предъявлении паспорта.

 

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