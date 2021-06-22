В реке Петрозаводска обнаружены загрязнения белого цвета

В Неглинке, в районе улицы Муезерской, обнаружено загрязнение белого цвета, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Вечером 22 июня в реке Неглинка, в районе улице Муезерская, у дома №15А, обнаружено загрязнение белого цвета.

Устанавливается источник загрязнения, сообщает ЕДДС.

Ранее петрозаводчанка сообщала, что в Неглинку сливают неизвестные отходы.

«Похоже на отходы производства по камнеобработке, а не на какую-то чистую химию. Будем проверять вместе с компетентными органами», - написал у себя на странице в социальной сети Любарский комментируя данную ситуацию.