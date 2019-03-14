В Республиканской инфекционной больнице и роддоме №1 нашли фальсифицированную молочную продукцию - Россельхознадзор

Специалисты территориального управления Россельхознадзора обнаружили фальсифицированную молочную продукцию в медицинских учреждениях Карелии.

Об этом специалисты ведомства сообщили журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2018 году.

"В частности, была выявлена фальсифицированная молочная продукция, находящаяся в обороте в ряде госучреждений Республики Карелия: ГБУЗ РК "Родильный дом №1 им. Гуткина К.А.", ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница", ГБУ социального обслуживания РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Надежда". В результате исследования проб молока, творога, сливочного масла, сыра, взятых на пищеблоках названных учреждений, установлено несоответствие этой продукции требования Технического регламента ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" в части обнаружения незаявленных производителем растительных жиров", - отмечается в документах Россельхознадзора.

В документе также указано, что поставщиком некачественной продукции в вышеуказанные учреждения являлось общество с ограниченной ответственностью с юридическим адресом, зарегистрированным в Карелии.

Как рассказали специалисты ведомства, в рамках мониторинга качества и безопасности животноводческой продукции за 2018 год была исследована 401 проба по показателям безопасности и 180 проб по показателям фальсификации.

Из них положительной оказалась 31 проба, по фальсификации – 47 проб.