В Республиканской больнице Карелии появится новое ангиографическое отделение

Началась реконструкция терапевтического корпуса главной больницы республики.

Как рассказал на свой странице в социальной сети в "Вконтакте" заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, в Республиканской больнице начался первый этап реконструкции терапевтического корпуса - надстройка приемного отделения.

"В результате реконструкции терапевтического корпуса появится новое ангиографическое отделение с рентгеноперационной, оснащенной дорогостоящим высокотехнологичным медицинским оборудованием", - пишет Корсаков.

О сроках окончания работ заместитель премьер-министра правительства Карелии не сообщает. Но данный объект включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".