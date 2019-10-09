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Новости. Общество
17:40, 09 Октября 2019
фото: © Игорь Корсаков / vk.com

В Республиканской больнице Карелии появится новое ангиографическое отделение

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Началась реконструкция терапевтического корпуса главной больницы республики.

Как рассказал на свой странице в социальной сети в "Вконтакте" заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, в Республиканской больнице начался первый этап реконструкции терапевтического корпуса - надстройка приемного отделения.

"В результате реконструкции терапевтического корпуса появится новое ангиографическое отделение с рентгеноперационной, оснащенной дорогостоящим высокотехнологичным медицинским оборудованием", - пишет Корсаков.

О сроках окончания работ заместитель премьер-министра правительства Карелии не сообщает. Но данный объект включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

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