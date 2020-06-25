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В Карелии выдан первый кредит под 0% на выплату зарплаты по программе кредитования от Россельхозбанка

Новости. Экономика
13:25, 26 Июня 2020
фото: © rshb.ru
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Санкт-Петербургский региональный филиал Россельхозбанка приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Банком приняты решения о финансировании по заявкам компаний и состоялась первая выдача кредита.

"Программа кредитования бизнеса под 0% для зарплаты сотрудников имеет первостепенную важность для общества. Она позволяет эффективно поддерживать непрерывность экономических процессов и сохранять рабочие места, способствуя нормализации ситуации и социальной стабильности. Эта мера защищает бизнес, пострадавший от коронавируса, и тех, кто в нем занят", – подчеркнул директор Санкт-Петербургского филиала АО "Россельхозбанк" Алексей Кольчик.

"Уже 10 лет я осуществляю деятельность в сфере стоматологических услуг. За годы работы у нас сформировался дружный и ответственный коллектив, и в такой сложный период стагнации бизнес-процессов поддержка сотрудников стала для меня первоочередной задачей. Предложение Россельхозбанка – кредит под 0% стало для нас своевременной помощью. Оформив кредит, я смог выплатить заработную плату и поддержать коллектив", – отметил генеральный директор ООО "Мед-Лидер"Искендеров Саяд Джахангир оглы.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить с помощью систем дистанционного банковского обслуживания: Контакт-центр 8-800-100-0-100, "Голосовой помощник" и на официальном сайте www.rshb.ru.

Суть продукта – Банк выдает беспроцентный кредит на выплату заработной платы сотрудникам организации.
Кредит доступен для вас, если:
• Организация относится к пострадавшим отраслям экономики согласно постановления Правительства РФ №434 от 03.04.2020.
• Деятельность организации не менее 1 года
• Организация зарегистрирована на территории РФ
• Организация не находится на стадии банкротства.
Вы можете оставить заявку на сайте банка, либо обратиться по телефону контакт-центра для юридических лиц - 8 (800) 100-78-70.
Максимальная сумма кредитного договора (соглашения) определяется как произведение расчетного размера оплаты труда, численности работников заемщика и периода субсидирования, составляющего 6 месяцев и заканчивающегося не позднее 31 декабря 2020 г.
Численность работников заемщика определяется на основании сведений о застрахованных лицах, подаваемых заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма минимального размера оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды.
Срок кредитования: до 12 месяцев;
Ставка: в течение первых 6 месяцев – 0% годовых;
На оставшийся период – 4% годовых.
Банк выдаёт беспроцентный кредит на выплату заработной платы сотрудникам организации.
Без процентов кредит действует в течение полугода.
Если кредит необходим более чем на полгода, начинает действовать процентная ставка в размере 4% годовых.
Пакет документов определяется индивидуально.
Общие документы:
Заявка на получение кредита.
Учредительные и правоустанавливающие документы.
Официальная бухгалтерская отчетность, сформированная на последнюю отчетную дату.
Штатное расписание компании (для ООО/АО – по форме Т-3) и пофамильный список сотрудников компании (для ООО/АО/ИП по внутренней форме компании).
Отчет по форме "Сведения о застрахованных лицах" (для ООО/АО/ИП ) на последнюю отчетную дату.
Срок рассмотрения – в течение 5 дней.

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