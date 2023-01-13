В республике зарегистрировали товарный знак карельских установщиков дверей

Товарный знак «KYD – Карельские установщики дверей» зарегистрировали в нашем регионе.

Правообладатель нового товарного знака занимается продажей и установкой входных и межкомнатных дверей, сообщили в Минэке Карелии.



Организация стала одним из победителей конкурса на господдержку регистрации прав интеллектуальной деятельности.



Заявочную компанию проводил карельский центр «Мой бизнес», партнером выступило петрозаводское представительство федеральной сети агентств по защите прав интеллектуальной собственности BEBRAND.



Такой же отбор малый и средний бизнес республики могут пройти в 2023 году. Телефон для справок: 8 (814-2) 44-54-00.