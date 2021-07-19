В Рязанской области стартовал второй этап испытаний новых биодобавок для АПК

В рамках проекта «Иннагро», направленного на развитие технологий в российском агропромышленном комплексе, стартовали полевые тестирования биологических средств защиты для агропромышленного комплекса. Они содержат полезные живые микроорганизмы, увеличивающие урожайность и процент всхожих семян. В Рязанской области первая часть проекта закончилась осенью 2020 года.

В течение сезона сельскохозяйственные компании изучат эффективность отечественных разработок с оригинальным подходом. По окончании первого этапа тестов в Рязанском регионе прошел проверку консервант, предназначенный для заготовки растительных кормов из кукурузы, злаковых, злаково-бобовых и бобовых культур. Всего производители заготовили более 10 тысяч тонн трав для приготовления сенажа с биологической добавкой. По итогам испытаний удалось повысить качество кормов.

На втором этапе тестирования будут участвовать растениеводческие и смешанные животноводческие хозяйства Рязанской области. Они изучат эффективность биологических средств защиты растений, добавок и биоконсерванта. Стоит отметить, что препараты, используемые в процессе испытаний, сертифицированы и полностью безопасны для людей. Итоги испытаний будут подведены осенью 2021 года.

В текущем году тестирование средств защиты растений и почвы проходит в 21 регионе РФ. Ранее, в сентябре 2020 года, было заключено соглашение о сотрудничестве и составлен план совместных действий администрации Рязанской области с компанией «Иннопрактика». По нему будет разработано 6 различных проектов, в том числе программы по развитию инновационной инфраструктуры региона и диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса.

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