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В "РКС-Петрозаводск" подвели итоги акции "Скоро в школу"

Новости. Общество
10:38, 09 Сентября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" подвели итоги акции "Скоро в школу".

Всего в акции приняло участие 724 семьи, общая сумма погашенной задолженности почти 2,5 миллиона рублей.

С помощью метода генерации случайных чисел определено 12 победителей, они получили сертификаты в один из торговых центров города номиналом две тысячи рублей.

А трем счастливчикам дополнительно вручили рюкзаки с набором канцелярских товаров для школьника.

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