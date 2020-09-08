В "РКС-Петрозаводск" подвели итоги акции "Скоро в школу"

ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" подвели итоги акции "Скоро в школу".

Всего в акции приняло участие 724 семьи, общая сумма погашенной задолженности почти 2,5 миллиона рублей.



С помощью метода генерации случайных чисел определено 12 победителей, они получили сертификаты в один из торговых центров города номиналом две тысячи рублей.



А трем счастливчикам дополнительно вручили рюкзаки с набором канцелярских товаров для школьника.

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