В Росгвардии рассказали о новом дизайне формы, которую получат призывники из Карелии

Военные комиссариаты в декабре призовут на срочную службу в Росгвардии 26 человек из Карелии.

Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Призывников направят в воинские части Северо-Запада.

«Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных — для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», — говорится в сообщении.



В военкоматах призывникам будет выдана полевая форма образца «Мох».

«Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства», — пояснили в Росгвардии.





