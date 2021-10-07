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В Росгвардии рассказали о новом дизайне формы, которую получат призывники из Карелии

Новости. Общество
18:20, 07 Октября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Военные комиссариаты в декабре призовут на срочную службу в Росгвардии 26 человек из Карелии.

Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии. 

Призывников направят в воинские части Северо-Запада.

«Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных — для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», — говорится в сообщении.

В военкоматах призывникам будет выдана полевая форма образца «Мох».

«Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства», — пояснили в Росгвардии.


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Комментарии

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Русский
2021-10-07 19:02:26
У оффа сразу рефлекс срабатывает - начинает визжать про какие-то бумажные стаканчики.
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