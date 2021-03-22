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В Роскосмосе нашли нарушения на 30 миллиардов рублей

Новости. Общество
20:40, 23 Марта 2021
фото: АГН МОСКВА
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Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 млрд рублей в 2020 году.

Счетная палата РФ выявила нарушения более чем на 30 млрд рублей в госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году. Об этом сообщил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", - сказал глава Счетной палаты. 

 

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Комментарии

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User
2021-03-23 21:30:11
Поэтому в обычной цивилизации посадили марсоход, а в отдельной цивилизации - Навального. По такому поводу Роскосмос выпустит три альбома песен Рогозина, распишет матрешек под хохлому и запустит в продажу бояру "Поехали".
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