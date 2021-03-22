В Роскосмосе нашли нарушения на 30 миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 млрд рублей в 2020 году.

Счетная палата РФ выявила нарушения более чем на 30 млрд рублей в госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году. Об этом сообщил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", - сказал глава Счетной палаты.