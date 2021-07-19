В Рослесхозе предложили ввести в Карелии режим чрезвычайной ситуации

Площадь лесных пожаров выросла в республике почти до 6 тысяч гектаров.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Федерального агентства лесного хозяйства предложила властям Карелии рассмотреть вопрос о введении в регионе режима ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки. Как сообщили в Рослесхозе, в республику направлены 25 авиапожарных Мурманской и Архангельской авиалесоохраны. Межрегиональные лесопожарные силы будут бороться с огнем в Сегежском и Пряжинском районах.

По данным федеральной «Авиалесоохраны», к началу 20 июля в Карелии было зафиксировано 38 лесных пожаров. Общая площадь лесных земель, пройденных огнем, достигла почти 6 тысяч гектаров.