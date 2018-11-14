В Роспотребнадзоре Карелии назвали номера, с которых звонят мошенники

Лжесотрудники предлагают получить юридическую консультацию и приобрести липовые документы, предупреждают в управлении Роспотрбнадзора.

Неустановленные лица представляются сотрудниками якобы подведомственного Роспотребнадзору управлению "Центр защиты прав потребителей".

Звонят с телефонов: 8-999-444-49-09, 8-999-314-87-46, 8-999-314- 87-48, 8-999-555-48-39, уведомляя о проведении в отношении юридического лица проверки, предлагают получить юридическую консультацию и приобрести нормативные документы для "уголка потребителя" стоимостью две тысячи рублей. При этом гарантируется выдача "сертификата соответствия и положительные результаты проверки при выезде инспекторов".

Обо всех случаях обмана путем злоупотребления доверием, совершенных с целью хищения денежных средств, и иными целями необходимо незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия.