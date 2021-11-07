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В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест

Новости. Общество
21:00, 07 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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В Роспотребнадзоре объяснили сроком болезни отрицательный ПЦР-тест при COVID-19.

Вероятность выявить коронавирус при тестировании снижается через несколько дней после заражения, поэтому иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты дают отрицательный результат, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — сказала она.

По словам Пшеничной, у вируса SARS-CoV-2 нет специфических симптомов, характерных только для него, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно. Так, если у больного наблюдаются респираторные симптомы (кашель, насморк, повышение температуры), то он может заподозрить у себя COVID-19, особенно если недавно контактировал с инфицированным. Но это может быть и грипп, и ОРВИ, поэтому для подтверждения диагноза нужен лабораторный тест.

Как сообщает РИА Новости, самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Кроме того, как рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова, те, кто сделал прививку, но все же заразился коронавирусом, выделяют его в меньшем количестве и не такое продолжительное время, как непривитые, поэтому риск заразиться от вакцинированного человека гораздо меньше.

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