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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить салаты

Новости. Общество
21:30, 24 Декабря 2020
фото: © Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM
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В ведомстве рекомендуют хранить блюдо в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.

Неправильное хранение салатов может привести к тяжелым отравлениям, поскольку это благоприятная среда для микроорганизмов, вырабатывающих токсины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор напоминает, что любой салат - это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления", - говорится в сообщении.

Срок годности салата зависит от рецепта, так как обычно в нем смешивают продукты с разной стойкостью хранения. Кроме того, их заправка майонезом или соусами ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.

Так, например, салаты из сырых и вареных овощей или фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями могут храниться 18 часов, а после заправки - только 12. Блюда из консервированных овощей и вареных яиц после заправки - только шесть часов, а с морепродуктами без заправки - 12 часов. Срок годности салатов из маринованных, соленых, квашеных овощей составляет 36 часов.

"Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рекомендуют обращать внимание на состав салата. Жареные мясные продукты из-за высокого содержания соли и добавленного сахара лучше заменить на тофу, отварную курицу или креветки. Хрустящая лапша, чипсы, сухарики значительно повышают калорийность блюда, вместо них лучше использовать миндаль, кунжут или фисташки.

"Жирные заправки - основной источник калорий: в одной столовой ложке сметаны содержится от 23 ккал (10%) до 58 ккал (30%), майонеза - 106 ккал, растительного масла - 153 ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7 ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20 ккал)", - советуют в Роспотребнадзоре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-24 21:38:22
Завтра заноза после процедур нам всё растолкует. Ей там ограничили время посещения интернета, но она как всегда успеет запачкать дневной эфир своим словесным поносом.
Гость
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