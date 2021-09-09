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В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет отменен масочный режим в регионах

Новости. Общество
20:36, 11 Сентября 2021
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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Это может произойти только тогда, когда россияне перестанут заражаться коронавирусной инфекцией, отметила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах. Об этом сообщила в субботу глава ведомства Анна Попова журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Нет, сейчас нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек".

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Комментарии

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Leopol'd
2021-09-11 22:41:41
А если вспомнить, что короновирус выявлен десятки лет назад и что вирусы почти никогда не исчезают, то это приговор. Такой рычаг управления населением власти не выпустят из рук никогда! Особенно российские.
Off
2021-09-11 21:43:07
Никто из педроссов не носит маски , когда занимаются чесом электората.
Подают пример для других ..им то ,самим, скрепы не дают заразиться ))) От их зловония ..даже вирус шарахается ..))
Ванёк
2021-09-11 22:09:20
Off, пидросам всё равно , недолго им осталось , на помойку к крысам пойдут .
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