В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет отменен масочный режим в регионах

Это может произойти только тогда, когда россияне перестанут заражаться коронавирусной инфекцией, отметила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах. Об этом сообщила в субботу глава ведомства Анна Попова журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Нет, сейчас нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек".