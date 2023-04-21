В России 2 июня отметили День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Впервые праздник отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню без диет» – Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется.

В нашей стране избыточным весом страдают более половины женщин и мужчин старше 30 лет. За прошлый год возросла заболеваемость первичным ожирением почти на 11%, и это крайне тревожная тенденция, так как ожирение приводит к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, сахарному диабету и снижению фертильности, бьет тревогу Минздрав России.

Диетологи отмечают, что часто мы едим не тогда, когда голодны, а когда находимся в состоянии стресса, не удовлетворены жизненной ситуацией или просто от скуки. То есть еда становится не физиологической, а эмоциональной потребностью.

Пусть День здорового питания и отказа от излишеств в еде напоминает о том, чтобы мы были внимательны к нашему ежедневному меню и подходили разборчиво и осознанно к подбору продуктов. Хорошо знать, что на благо здоровью и красоте, а что вредит фигуре и неполезно для здоровья, но важнее — соблюдать простые принципы правильного питания: умеренность, разнообразие, сбалансированность, режим.