В России 73-летняя депутат возглавила комиссию по молодежи

Главой комиссии по молодежи в думе Екатеринбурга стала 73-летняя депутат Любовь Боркова.

В Екатеринбургской городской думе выбрали нового председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике: им стала 73-летняя депутат Любовь Боркова. Об этом информирует Znak.com.

Любовь Боркова стала депутатом в 2018 году, ее назначили заместителем председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. До того как стать депутатом, Боркова преподавала историю в школе, в 1985 году стала председателем Орджоникидзевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки.

С 2010 по 2020 год главой комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике была Елена Дерягина, но в июле 2020 года она умерла из-за оторвавшегося тромба. На ее место выбрали депутата Галину Арбузову, но в августе этого года она скончалась от коронавируса.