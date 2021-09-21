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В России 73-летняя депутат возглавила комиссию по молодежи

Новости. Общество
22:30, 23 Сентября 2021
фото: Яромир Романов / Znak.com

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Главой комиссии по молодежи в думе Екатеринбурга стала 73-летняя депутат Любовь Боркова.

В Екатеринбургской городской думе выбрали нового председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике: им стала 73-летняя депутат Любовь Боркова. Об этом информирует Znak.com.

Любовь Боркова стала депутатом в 2018 году, ее назначили заместителем председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. До того как стать депутатом, Боркова преподавала историю в школе, в 1985 году стала председателем Орджоникидзевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки. 

С 2010 по 2020 год главой комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике была Елена Дерягина, но в июле 2020 года она умерла из-за оторвавшегося тромба. На ее место выбрали депутата Галину Арбузову, но в августе этого года она скончалась от коронавируса.

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