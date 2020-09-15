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В России более 170 тысяч больных коронавирусом продолжают лечение

Новости. Общество
10:48, 16 Сентября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 16 сентября составило 1079519 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5670 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 890114 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5809 пациентов.

Летальных случаев за все время: 18917, за последние сутки умерли 132 человека.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО, в Смоленской и Московской областях, Чеченской Республике.

На сегодняшний день лечение продолжают 170488 человек.

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