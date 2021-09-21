В России бывшего замминистра объявили в федеральный розыск

Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск.

Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. Ранее бывшей чиновнице заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МВД Ирины Волк.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, тех, кто помогает Раковой скрываться, привлекут к уголовной ответственности.

На днях экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум «научным изысканиям» признаки фальсификации.

Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака, руководителя дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.