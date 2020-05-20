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В России число заболевших коронавирусом превысило 317 тысяч

Новости. Общество
10:56, 21 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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На 21 мая в России зарегистрировано 317554 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8849,  сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 42% из них нет симптомов заболевания. 

Вчера было выявлено 8764 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 127 человек. Всего умерли 3099 зараженных.

Выздоровели – 92681 человек (+7289 за сутки).

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 268 человек.

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Комментарии

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User
2020-05-21 11:25:40
Это рывок, прорыв или плато?
кир
2020-05-21 11:25:25
Пришёл на работу и не заметил её. Годами можно выделываться и глупые сказки сочинять.
Leopol'd
2020-05-21 11:15:20
300000 на 140000000, т.е. 0,2%
5млн. на 8млрд., т.е. 0,05%
И половина из них и не заметили болезни.
Это точно пандемия? Из-за которой весь мир "колбасит" больше полугода.
Гость
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