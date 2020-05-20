В России число заболевших коронавирусом превысило 317 тысяч

На 21 мая в России зарегистрировано 317554 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8849, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 42% из них нет симптомов заболевания.

Вчера было выявлено 8764 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 127 человек. Всего умерли 3099 зараженных.

Выздоровели – 92681 человек (+7289 за сутки).

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 268 человек.