Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 268 человек.

По информации оперштаба, республике за сутки список инфицированных увеличился на восемь человек: по одному случаю – в Петрозаводске, в поселке Ильинский Олонецкого района, в Медвежьегорске, в Муезерском, в поселке Ляскеля Питкярантского района, в поселке Куркиеки Лахденпохского района; двое заболевших – в Суоярви.

Ранее сообщалось, что Муезерский и Медвежьегорский районы относятся к "чистым".

Выздоровели от COVID-19 еще четыре человека – в Петрозаводске, в Беломорском районе, в Сегеже и в Питкяранте. Всего – 98.

Проведено 29909 исследований (+1208 за сутки).

На самокарантине находятся 5321 человек (-180 за сутки).

В местах обсервации 25 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 43,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,8 раз выше и составляет 210,4 случая, по Северо-Западу – 157,8.