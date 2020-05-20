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Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии

Новости. Общество
08:48, 21 Мая 2020
фото: © Официальная страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонаткте"
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На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 268 человек.

По информации оперштаба, республике за сутки список инфицированных увеличился на восемь человек: по одному случаю  – в Петрозаводске, в поселке Ильинский Олонецкого района, в Медвежьегорске, в Муезерском, в поселке Ляскеля Питкярантского района, в поселке Куркиеки Лахденпохского района; двое заболевших – в Суоярви.

Ранее сообщалось, что Муезерский и Медвежьегорский районы относятся к "чистым".

Выздоровели от COVID-19 еще четыре человека – в Петрозаводске, в Беломорском районе, в Сегеже и в Питкяранте. Всего – 98.

Проведено 29909 исследований (+1208 за сутки).

На самокарантине находятся 5321 человек (-180 за сутки).

В местах обсервации 25 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 43,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,8 раз выше и составляет 210,4 случая, по Северо-Западу – 157,8.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-21 11:26:21
Правительство долгое время копило и откладывало деньги на чёрный день. И вот он настал (И всем прописали бабушку)

Денег как в других странах нам не дали.

кредиты не обнулили.
zanoza
2020-05-21 11:23:38
Этот "вирус" ещё наколбасит, ничего хорошего нас не ждёт.
Вася
2020-05-21 11:11:36
Народ российский благодаря заразе западной прозрел и понял, что именно великий ВВП и есть спаситель России.
Вася
2020-05-21 09:41:59
Путин наградил орденом Почета Марию Захарову, отставки которой требовали россияне
Сергей
2020-05-21 09:35:04
Итог " борьбы " с короновирусом .
" В жертву вирусу: из-за эпидемии пострадали пациенты неинфекционных отделений
Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных "
Вася
2020-05-21 09:47:09
Сергей, The Insider нашел у спикера Госдумы молодую жену и новую квартиру за полмиллиарда рублей

Сергей
2020-05-21 10:07:31
Вася, У них у всех молодые жёны . маленькие дети и квартиры , даже у нашего местного сказочника .
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