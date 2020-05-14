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Число "чистых" районов в Карелии увеличилось до девяти

Новости. Общество
07:15, 15 Мая 2020
фото: © "Новости Костомукши"
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым увеличил список "чистых" районов и населенных пунктов, сообщили в правительстве региона.

Территорий, где разрешена работа объектов розничной торговли, парикмахерских и салонов красоты, бань и саун, а также организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, стало больше.

Согласно распоряжению главы республики к "чистым" теперь относятся не только Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский районы, но и Медвежьегорский район, Костомукшский городской округ и  поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

Ранее глава республики озвучил список сфер деятельности, которые не будут работать, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

 

 

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Комментарии

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Leopol'd
2020-05-15 09:18:20
Суоярви стал настолько чистым, что даже пограничников сняли на посту, что появился в 2018 на ЧМ по футболу.
Тогда это объяснили, что некоторые туристы, с "футбольными" визами, пытаются сбежать в ЕС через Карелию. 2 года, видимо бегают.)))
Rmj
2020-05-15 09:13:09
ОК! А когда уже можно будет ездить в командировку в другие субъекты РФ, и не становиться при этом административным преступником?!
карел
2020-05-15 09:08:46
А были ли они грязными ? Покажет время и возможно правоохранительные органы , и суд .
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