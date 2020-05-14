Число "чистых" районов в Карелии увеличилось до девяти

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым увеличил список "чистых" районов и населенных пунктов, сообщили в правительстве региона.

Территорий, где разрешена работа объектов розничной торговли, парикмахерских и салонов красоты, бань и саун, а также организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, стало больше.

Согласно распоряжению главы республики к "чистым" теперь относятся не только Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский районы, но и Медвежьегорский район, Костомукшский городской округ и поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

Ранее глава республики озвучил список сфер деятельности, которые не будут работать, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.