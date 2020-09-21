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В России число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 6215 человек

Новости. Общество
10:56, 22 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За все время пандемии COVID-19 в России заразились более миллиона человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6 215 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших COVID-19 в России за все время пандемии коронавируса составило 1 115 810.

Всего выздоровело 917 949 пациентов, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек.

Летальных случаев за все время: 19 649, за сутки скончались 160 человек, зараженных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 43,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 237 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 сентября остается 221 141 человек.

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