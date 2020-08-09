В России число заразившихся COVID-19 за сутки продолжает держаться на отметке 5 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5 118 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 892 654 человек.

Выздоровел за время пандемии 696 681 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 259 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15 001, за последние сутки подтверждено 70 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 246 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 авгуцста остаются 240 474 человека.