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В России для туристов запустили поезд "Гостеприимный Кавказ"

Новости. Общество
19:40, 01 Мая 2021
фото: © Светлана Баева/РИА Новости
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Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь".

В дороге он будет семь дней и шесть ночей и пройдет через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград. В каждом из городов запланирована экскурсионная программа, а затем поезд вернется в столицу, пишет РИА Новости.

Маршрут составлен таким образом, что почти все ночи туристы проводят в пути, а днем осматривают достопримечательности. Практически на каждой длинной остановке путешественников ждут сюрпризы. Например, в первом городе – Новороссийске – будет не только экскурсия по городу, но и посещение села Абрау-Дюрсо и одноименного завода шампанских вин.

На следующий день – Кавказские Минеральные воды. В Пятигорске – лермонтовские места и знаменитые парк Цветник и "Провал", в Кисловодске – посещение нарзанных источников и поющего фонтана, который может "танцевать" не только водой, светом и цветом, но и огнем.

В Чечне помимо осмотра Аргунского ущелья и экскурсии по Грозному, туристов научат готовить национальные пироги – "чепалгаш". В Махачкале — предложат ночную экскурсию и поездку к Каспийскому морю. Правда, за отдельную плату.

На следующий день можно отправиться к Сулакскому каньону или в Дербент. На выбор. Первый вариант – это уникальные, захватывающие виды и посещение форелевого хозяйства. Ну а второй –древний город с цитаделью Нарын-Кала, морем, колоритным рынком, извилистыми улочками и, конечно, знаменитым производством коньяка.

"Маршрут составлялся специалистами Холдинга "РЖД". В него вошли города и места, которые являются жемчужинами юга России. Здесь туристы увидят красивую природу, посетят уникальные достопримечательности, смогут за один круиз побывать на побережьях двух морей, — рассказывает представитель пресс-службы АО "ФПК". — В ходе поездки они посетят Черноморское побережье, увидят красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики. А также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана и древний город Дербент, история которого начинается две тысячи лет назад. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути, и Дербент был одним из главных его городов".

Завершает экскурсионную программу город-герой Волгоград, где помимо посещения Мамаева кургана, ансамбля "Героям Сталинградской битвы", гостям предложат прогулку по Волге на теплоходе.

Дальше – сутки с небольшим в поезде и Москва. Кстати, состав сам является достопримечательностью. Это поезд "Александр Невский", который ходил и по Транссибирской магистрали по маршруту "Императорская Россия».

Цена круиза на человека — 55 800, 66 950 и 73 900 рублей в плацкарте, СВ и люксе соответственно, сингл обойдется в 99 700 и 114 600 рублей (СВ и люкс). В стоимость входят завтраки в поезде, экскурсии и питание в городах.

Маршрут "Гостеприимный Кавказ" пока стоит в расписании до конца мая, можно отправиться в путь 8, 15 и 22 числа. Но, скорее всего, его продлят до осени, так как места раскупают очень быстро, например, на 8 мая уже практически все продано.

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Комментарии

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театральный критик
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