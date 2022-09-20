В России досрочно повысят коммунальные тарифы

Коммунальные тарифы в стране будут повышены 1 декабря 2022 года.

Тарифы на коммунальные услуги будут повышены досрочно. Индексация, которая должна была произойти 1 июля 2023 года, перенесена на 1 декабря нынешнего года. Однако в следующий раз тарифы изменятся только в июле 2024 года, сообщило минэкономразвития. Об этом сообщает интернет-издание «Российской газеты».

Плата за коммунальные услуги традиционно повышается с 1 июля каждого года. В последние годы тарифы поднимались примерно на 4%. Но сейчас индексацию решено провести досрочно, а повышение в среднем составит 9%. Изменение тарифов не может превышать инфляцию. А она по итогам нынешнего года, как ожидается, может составить около 12%.

Подорожают газ, электроэнергия, вода, теплоснабжение и вывоз мусора. Индексация тарифов проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг, ремонта сетей и объектов, а также на стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды, пояснил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. «Индексация тарифов продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг», — говорит он.

При этом в последние годы повышение тарифов было значительно ниже инфляции.

В этом году повышение тарифов даже после очередной индексации останется ниже инфляции, это позволяет государству обеспечивать баланс интересов жильцов и поставщиков коммунальных услуг, говорит директор Ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая. Собственники помещений многоквартирных домов могут существенно снизить платежи, проводя мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, положительных примеров множество, говорит Вепрецкая.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов роста тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года и не допустит необоснованного роста.