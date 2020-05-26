В России хотят отменить мораторий на пени за ЖКУ

Сокращение срока моратория на пени за жилищно-коммунальные услуги обсуждалось на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей.

Прозвучали предложения отменить мораторий с первого числа месяца, "следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные нормативным правовым актом президента РФ". Фактически это означает отмену моратория уже с 1 июня, пишет "Российская газета".

Представители отрасли, ссылаясь в том числе на мировой опыт, выступили за отмену штрафов за неоплату коммунальных услуг с усилением адресной поддержки потребителям.

Как отметила председатель Наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, при действии пени до января следующего года собираемость платежей за электроэнергию снизится на 10-20%, за тепловую энергию – на 15-30%. Долги за электроэнергию к концу года могут вырасти до 663 млрд рублей, за тепло – до 370 млрд рублей.