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В России хотят отменить мораторий на пени за ЖКУ

Новости. Общество
21:05, 26 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Сокращение срока моратория на пени за жилищно-коммунальные услуги обсуждалось на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей.

Прозвучали предложения отменить мораторий с первого числа месяца, "следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные нормативным правовым актом президента РФ". Фактически это означает отмену моратория уже с 1 июня, пишет "Российская газета".

Представители отрасли, ссылаясь в том числе на мировой опыт, выступили за отмену штрафов за неоплату коммунальных услуг с усилением адресной поддержки потребителям.

Как отметила председатель Наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, при действии пени до января следующего года собираемость платежей за электроэнергию снизится на 10-20%, за тепловую энергию – на 15-30%. Долги за электроэнергию к концу года могут вырасти до 663 млрд рублей, за тепло – до 370 млрд рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-26 21:47:10
Людишки очень любят блага цивилизации и очень не любят их оплачивать. Очень любят протестовать и очень не любят работать. Очень любят нарушать законы и очень не любят ответственности. А еще они мечтают об идеальном государстве и читают вслух какого-то стихоплета довлатова. Но все равно не работают. Рассуждают о налоге на воздух.
Plant
2020-05-26 22:11:45
новый, Какой же ты умишком скорбный :)
Бывший мент или вертухай на пенсии.
Да, Довлатов не писал стихи.
Анекдот такой знаешь, "Книга у него уже есть?"
Это про тебя. :)
кир
2020-05-26 22:07:10
Новый, так точно.
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