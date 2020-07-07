В России хотят смягчить правила продажи алкоголя

Минпромторг готовит законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

В России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к разработке инициативы.

"По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", – подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

Как пояснили в ведомстве, при реализации новой нормы каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом его конкретных особенностей, например, социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит в Госдуму.