В России хотят увеличить разрешенную скорость на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах IV конференции "Безопасная дорога".

По словам Акимова, он поручил Минтрансу и МВД проанализировать возможности реализации этой идеи.

Подробнее об идее и ее возможностях ее реализации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".