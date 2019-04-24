В России хотят увеличить разрешенную скорость на федеральных трассах

Новости по теме
Загрузка...
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах IV конференции "Безопасная дорога".
По словам Акимова, он поручил Минтрансу и МВД проанализировать возможности реализации этой идеи.
Подробнее об идее и ее возможностях ее реализации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
21.04.2019, 14:40
20.04.2019, 19:40
19.04.2019, 15:55
Аналитика
Сегодня 10:53
Обществоведение
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Впереди лето – пора отпусков: кто-то отправится на курорты, кто-то на любимую дачу, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Сегодня 09:14
22.04.2019 13:28
18.04.2019 14:10
Медиа
Новое
Сегодня 16:48
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии