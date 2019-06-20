В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки

Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет издание "РИА Новости".

СК и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из них – 124.1, "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также предлагается ввести статью 124.2 – "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".



Согласно законопроекту, за ненадлежащее оказание медицинской помощи максимальное наказание составит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Такое наказание предусмотрено, если ошибка повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц.

За сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или наказывать лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.



Ответственность по статье 235 предлагается утяжелить и сделать максимальным наказанием по первой части статьи – лишение свободы до четырех лет, по второй части, если деяние повлекло смерть человека, – до 5 лет. Кроме того, в статью добавили часть третью: если ошибка привела к смерти двух или более лиц, то максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.