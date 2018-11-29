В России хотят выпустить единую транспортную карту для пассажиров

РЖД, ВТБ и оператор связи "Транстелеком" заключили соглашение о реализации нового проекта – единой транспортной карты РЖД.

"Единая транспортная карта представляет собой единый платежный инструмент для оплаты проезда на железнодорожном транспорте в дальнем следовании и пригородном сообщении, а также для оплаты услуг на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах", — говорится в сообщении РЖД, передает RNS.

Для пассажиров карта станет инструментом оплаты товаров и сопутствующих услуг, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька.

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