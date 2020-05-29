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В России хотят запретить вывоз пищевых отходов на свалки

Новости. Общество
21:05, 29 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В Госдуме предложили внести пищевые отходы в список запрещенных для захоронения на полигонах с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в письме депутата ГД Сергея Вострецова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут "Известия".

Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы – по экологии и охране окружающей среды, а также в Счетной палате.

На смешанный мусор, который образует население, запрет распространяться не будет. В первую очередь он коснется юрлиц: невостребованные продуктовые товары в упаковках приравниваются к пищевым отходам, уточнил Сергей Вострецов.

"Запрет позволит создать в России систему использования продовольственных товаров. Производители должны будут учитывать реальные рыночные запросы. При образовании излишков они, а также ритейлеры и общепит будут передавать товары на благотворительность и продавать со скидками, а просроченные – направлять на переработку", – считает парламентарий.

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